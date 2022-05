Ukraina: Sztab generalny: siły ukraińskie atakują w obwodzie chersońskim

Siły ukraińskie zaczęły ofensywę w obwodzie chersońskim na południu kraju, zadając przeciwnikowi straty i zmuszając do przejścia na mniej wygodne pozycje – poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Według sztabu wróg wzmacnia w obwodzie chersońskim obronę przeciwlotniczą przy pomocy systemów rakietowych S-300.

Na kierunku słowiańskim siły rosyjskie podejmują działania, by wznowić ofensywę. Przeciwnik nadal przerzuca koleją broń i sprzęt wojskowy oraz inne zasoby z terytorium Rosji w okolice Kupiańska w obwodzie charkowskim. Wróg ostrzelał z samolotów bezzałogowych pozycje ukraińskie w kilku miejscach, a także przeprowadził atak lotniczy w okolicach wsi Dowheńke.

Na kierunku donieckim wojska rosyjskie prowadzą intensywne działania bojowe w stronę Łymanu, Siewierodoniecka, Bachmutu i Awdijiwki z zamiarem otoczenia Lisiczańska i Siewierodoniecka oraz zajęcia całego obwodu ługańskiego w jego administracyjnych granicach. Siły rosyjskie umacniają się w okolicach Łymanu.

Na kierunku siewierodonieckim wróg prowadził przy wsparciu artylerii natarcie w stronę miejscowości Boriwske w obwodzie ługańskim, ale poniósł straty i wycofał się na wcześniej zajmowane pozycje.

Na kierunku awdijiwskim przeciwnik prowadził intensywny ostrzał artyleryjski wzdłuż całej linii frontu; działania bojowe nadal trwają.

Siły rosyjskie prowadzą na kierunku siewierskim szturm na odcinku granicy rosyjsko-ukraińskiej przylegającym do obwodu briańskiego i kurskiego, by nie dopuścić do przerzucenia wojsk rosyjskich w inne miejsca. https://tinyurl.com/46nx85jd