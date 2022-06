Ukraina: Sztab Generalny: trwają walki w Siewierodoniecku, wojska rosyjskie wzmacniają tam swoje siły

Wojska rosyjskie nadal szturmują Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; wróg przegrupowuje tam swoje siły i wzmacnia je - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy we wtorek wieczorem.

Na kierunku Siewierodoniecka rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwują infrastrukturę cywilną tego miasta, a także Lisiczańska, Biłej Hory, Ustyniwki, Toszkiwki i innych miejscowości; okolice Metiołkina zostały zaatakowane przez śmigłowce - pisze sztab w komunikacie opublikowanym na Facebooku (https://tinyurl.com/45n5craf).

Na kierunku Bachmutu (obwód doniecki) oddziały ukraińskie zostały ostrzelane przez moździerze oraz artylerię lufową i rakietową przeciwnika w rejonie miejscowości Mykołajiwka, Berestowe, Wrubiwka, Pokrowske i Nju-Jork; wrogie samoloty przeprowadziły też nalot na okolice Biłohoriwki - informuje dalej ukraińskie dowództwo.

W okolicach Berestowa, miejscowości na drodze z Bachmutu do Lisiczańska, żołnierze ukraińscy odparli rosyjski atak, zadali wrogowi straty i zmusili go do odwrotu na poprzednie pozycje - czytamy w komunikacie. Dodano, że wojska rosyjskie atakują również w rejonie miejscowości Zołote w obwodzie ługańskim i trwają tam walki.

Agresor kontynuuje naloty rakietowe i powietrzne na cele militarne i cywilne na terenie Ukrainy - raportuje sztab. Jak dodano, Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski m.in. okolic Słowiańska w obwodzie donieckim, przygranicznych rejonów położonego na północy kraju obwodu czernihowskiego oraz niektórych miejscowości obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy.

Na kierunku Charkowa nieprzyjaciel koncentruje swoje działania na utrzymaniu zajętych pozycji; systematycznie ostrzeliwuje nasze wojska i infrastrukturę cywilną oraz minuje niektóre obszary - pisze ukraiński Sztab Generalny.