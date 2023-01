Ukraina: Sztab generalny: ukraińskie wojska zniszczyły co najmniej pięć łodzi motorowych rosyjskiego zwiadu

W ciągu minionej doby ukraińskie wojska zniszczyły co najmniej pięć lekkich łodzi motorowych, wykorzystywanych przez grupy zwiadowcze wroga; operacja miała miejsce w pobliżu ujścia rzeki Dniepr do Morza Czarnego, gdzie przeciwnik zaktywizował swoje działania dywersyjne - poinformował we wtorek na Facebooku sztab generalny armii Ukrainy.

Według dowództwa wojskowego w Kijowie, od 24 lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj, rosyjskie siły straciły 18 okrętów i innych jednostek pływających, w tym m.in. kutrów. Największe znaczenie miało zatopienie 14 kwietnia ubiegłego roku krążownika rakietowego Moskwa, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej.

Rzeka Dniepr rozdziela w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, tereny kontrolowane przez władze w Kijowie od ziem zajmowanych przez Rosjan. Obszary położone po zachodniej stronie Dniepru zostały wyzwolone w listopadzie 2022 roku podczas ukraińskiej kontrofensywy. Wschodnia część regionu pozostaje pod okupacją Kremla.