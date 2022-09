Ukraina: Sztab Generalny: w Rosji mobilizują nawet wykładowców uczelni wojskowych

W Rosji formowane są bataliony ochotnicze na Syberii, do których angażuje się jako oficerów wykładowców uczelni wojskowej; świadczy to o istotnych problemach z zasobami ludzkimi w armii – informuje we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na bazie 36. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych Wschodniego Okręgu Wojskowego w Kraju Zabajkalskim tworzone są dodatkowe cztery bataliony do walki na Ukrainie - powiadomił sztab w porannym komunikacie. (https://tinyurl.com/5emvmf4z)

Jak twierdzi strona ukraińska, korpus oficerski tych batalionów formowany jest z wykładowców Dalekowschodniej Wyższej Ogólnowojskowej Szkoły Oficerskiej. Podobna sytuacja miała wcześniej miejsce na okupowanym Krymie.

Według sztabu "rosyjskie dowództwo stosuje praktyki z czasów II wojny światowej, co świadczy o istotnych problemach i błędach".

Z kolei na terenach okupowanych w Donbasie nasila się ogłoszona tam mobilizacja. Do formacji zbrojnych separatystów powoływani są pracownicy zakładów metalurgicznych w Jenakijewsku w obwodzie donieckim, którzy wcześniej zostali zwolnieni z obowiązku służby wojskowej. Ponadto na okupowanym Krymie mężczyznom zakazano opuszczania terytorium półwyspu bez zezwolenia komend uzupełnień - powiadomił sztab.

W ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły na cele w Ukrainie 10 ataków rakietowych i 15 lotniczych, a także ponad 56 ostrzałów z wyrzutni wieloprowadnicowych, atakując m.in. cele cywilne z naruszeniem norm prawa międzynarodowego. Ucierpiała infrastruktura w ponad 33 ukraińskich miejscowościach.

Wojska rosyjskie kontynuują ostrzały z artylerii, czołgów i moździerzy wzdłuż linii frontu. Siły ukraińskie odparły ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Majorsk, Wesełe, Kurdiumiwka i Nowomychajliwka.

Sztab powiadomił również o skutecznych ostrzałach pozycji rosyjskich i sprzętu oraz magazynów amunicji, zestrzeleniu samolotu Su-25 oraz rakiety manewrującej i drona.