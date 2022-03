Ukraina: Sztab Generalny: wojsko rosyjskie nadal atakuje dzielnice i infrastrukturę miast

Nie odnosząc powodzenia w operacji wojennej na Ukrainie, wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowo-bombowe na infrastrukturę i gęsto zasiedlone dzielnice miast ukraińskich - przekazał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku sztab podkreślił, że wojska rosyjskie ponoszą straty: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274264878219931. Mają one "wielkie problemy z uzupełnieniem oddziałów bojowych i pododdziałów zaopatrzenia, personel przeciwnika jest zdemoralizowany, co doprowadziło do zwiększenia liczby przypadków dezercji i odmów ze strony żołnierzy sił zbrojnych FR udziału w wojnie na terytorium Ukrainy" - podał sztab.

W ciągu minionej doby wojska rosyjskie "starały się umocnić i utrzymać obronę zagarniętych odcinków". Rosja "podstępnie działa w przestrzeni informatycznej: dokonuje cyberataków, niszczy nadajniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, kontynuuje masową kampanię w celu dyskredytacji najwyższych władz wojskowych i politycznych Ukrainy i jej sił obrony" - głosi komunikat.

Dzięki działaniom armii ukraińskiej zniszczono w ciągu minionej doby 10 rosyjskich samolotów, śmigłowców i dronów - dodał sztab.