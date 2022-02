Ukraina: Sztab: Informacje o rzekomych ukraińskich pociskach w Rosji to fake news

Informacje o znalezieniu rzekomych ukraińskich pocisków w obwodzie rostowskim w Rosji to fake news - oświadczył w sobotę sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Oczywiste jest, że przeciwnik kontynuuje wykorzystywanie swoich propagandowych metod prowadzenia informacyjnej wojny, by oskarżyć siły zbrojne Ukrainy i eskalować sytuację" - napisał sztab w komunikacie.

Zapewniono, że ze strony ukraińskich sił nie ma "żadnych agresywnych działań", a przeciwnik "sam wysadza w powietrze obiekty infrastruktury na okupowanych terytoriach i prowadzi chaotyczne ostrzały miejscowości".

Sztab zamieścił screenshoty wpisów z portali społecznościowych dotyczących znalezienia pocisków w obwodzie rostowskim. Opatrzono je napisem "fejk".

Wcześniej rosyjskie media podały, powołując się na źródła, że nad ranem ok. kilometra od granicy z Ukrainą w obwodzie rostowskim wybuchł pocisk. Później poinformowano o rzekomym wybuchu kolejnego pocisku w tym samym obwodzie.

Szef MSZ Dmytro Kułeba odniósł się do tych doniesień podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. "To prawda, sytuacja zaostrza się z każdą godziną. Ostatnie (zaostrzenie) to fejkowe doniesienia rosyjskie w sprawie tego, że dwa ukraińskie pociski spadły na terytorium Rosji ok. 100 km od rosyjsko-ukraińskiej granicy" - mówił minister.

"Nie strzelaliśmy, to nie nasze pociski. To ostatnie, czym jesteśmy zainteresowani, by dalej eskalować sytuację" - zapewnił, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska