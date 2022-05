Ukraina: Sztab: minionej doby Rosjanie stracili 150 żołnierzy

Siły rosyjskie minionej doby straciły 150 wojskowych - podał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączne straty armii Rosji od początku inwazji na Ukrainę wynoszą orientacyjnie 30 150 osób.

Poprzedniej doby zniszczonych zostało m.in.: osiem rosyjskich czołgów, 12 transporterów opancerzonych, trzy systemy artyleryjskie, jeden bezzałogowiec. Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Bachmutu w Donbasie - przekazał Sztab w komunikacie (https://tinyurl.com/ybwtxjtp).

Jak szacuje ukraiński Sztab Generalny, łączne straty armii rosyjskiej według stanu z 29 maja to m.in.: ok. 30 150 wojskowych (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1338 czołgów, 3270 pojazdów opancerzonych, 631 systemów artyleryjskich, 203 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 116 pocisków manewrujących, 504 drony i 13 jednostek pływających.