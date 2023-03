Ukraina: Sztab: najintensywniejsze walki toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę

Najbardziej zacięte walki na froncie toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę w obwodzie donieckim – powiadomił sztab generalny armii ukraińskiej w poniedziałek wieczorem. Przeciwnik ostrzeliwuje cele cywilne z systemów S-300.

"Przeciwnik koncentruje swoje wysiłki na działaniach ofensywnych na kierunku łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. Najbardziej zacięte walki toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę" - powiadomiono w komunikacie sztabu, dodając, że siły ukraińskie odparły tam 41 ataków wroga.

Sztab powiadomił o rosyjskich atakach w rejonie Sinkiwki w obwodzie charkowskim i Biłohoriwki w obwodzie ługańskim.

"(W obwodzie donieckim) wojska rosyjskie kontynuują szturmy Bachmutu, który utrzymują Siły Obrony. Wróg szturmuje również Iwaniwske (na zachód od Bachmutu)" - powiadomiono.

W rejonie Awdijiwki i Marjinki atakowane były oprócz tych miejscowości także Nowokałynowe, Stepowe, Siewerne, Perwomajske, Newelske. Według strony ukraińskiej przeciwnik nie miał powodzenia.

Armia rosyjska przeprowadziła w ciągu doby siedem ataków lotniczych i dziesięć rakietowych, a także 15 ostrzałów z wyrzutni wieloprowadnicowych. Atakowane były m.in. cele cywilne.

Sztab odnotował, że armia rosyjska w dalszym ciągu stosuje w atakach, w tym przeciwko celom cywilnym, systemy przeciwlotnicze S-300.

Rosjanie używają tych kompleksów, przeznaczonych do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, do atakowania celów naziemnych. W poniedziałek celem wrogiego ataku stał się między innymi Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku na centrum miasta zginęły co najmniej dwie osoby, ponad 30 jest rannych.

Ukraińskie lotnictwo i artyleria ostrzelały dziesięć rejonów skupienia wrogich wojsk. Atakowano także system przeciwlotniczy oraz dwa punkty dowodzenia przeciwnika.