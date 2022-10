Ukraina: Sztab: pomimo mobilizacji Rosjanie wciąż wysyłają do walki więźniów zwerbowanych przez prywatne armie

Pomimo ogłoszenia mobilizacji Rosjanie nadal szkolą do walki więźniów w ramach prywatnych armii – powiadomił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wieczornego komunikatu sztabu na froncie południowym wróg jest zdemoralizowany i wycofuje się w popłochu.

"Strona rosyjska nie rezygnuje z praktyki wykorzystania na terytorium Ukrainy prywatnych firm wojskowych, w których składzie walczą zwerbowani w miejscach pozbawienia wolności więźniowie" - powiadomił sztab. W komunikacie dodano, że w "centrach szkoleniowych" w okupowanym obwodzie ługańskim kontynuowane są szkolenia więźniów. (https://tinyurl.com/3sx2w4p7)

Wiadomo m.in., że do udziału w wojnie werbowała więźniów bliska Kremlowi prywatna armia tzw. Grupa Wagnera. Informowały o tym media, a pośrednio potwierdził te informacje jej szef biznesmen Jewgienij Prigożyn. Wcześniej w internecie pojawiły się nagrania, na których agituje on więźniów do udziału w wojnie na Ukrainie.

Według sztabu na froncie południowym wojska ukraińskie skutecznie uderzyły w 30 obiektów przeciwnika. "Wróg jest zdemoralizowany, porzuca pozycje, odchodzi na bezpieczną odległość, niszczy zapasy amunicji, próbuje niszczyć mosty i przeprawy. Wszystko to ma na celu spowolnienie tempa ofensywy naszych wojsk" - podano.

Wcześniej pojawił się szereg nieoficjalnych informacji o szybkich i skutecznych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim. Częściowo potwierdziło je ministerstwo obrony, przyznając, że wojska ukraińskie weszły do miejscowości Dawydiw Brid, ważnego rosyjskiego punktu oporu. Według na razie niepotwierdzonych danych wojska ukraińskie zmuszają przeciwnika do odwrotu wzdłuż linii frontu na północny wschód od Chersonia, a na zachodnim brzegu Dniepru Ukraińcy doszli już do miejscowości Dudczany.

