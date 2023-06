Ukraina: Sztab: Rosjanie kontynuują ataki; walki m.in. w rejonie Marjinki

W ciągu doby siły rosyjskie podejmowały ataki m.in. w rejonie Marjinki i Bachmutu w obwodzie donieckim, a także w obwodzie ługańskim. Ogółem miało miejsce 29 starć – poinformował w sobotę sztab generalny armii ukraińskiej.

"Przeciwnik w dalszym ciągu koncentruje się na próbach pełnej okupacji obwodów ługańskiego i donieckiego. W ciągu doby doszło do 29 starć" - podano w porannym komunikacie sztabu.

Zaznaczono w nim, że w ciągu doby armia rosyjska przeprowadziła 17 ostrzałów rakietowych i 67 lotniczych.

Siły wroga atakowały m.in. w rejonie miejscowości Nowoseliwske w obwodzie ługańskim. Powiadomiono również o działaniach ofensywnych, podejmowanych przez Rosjan na kierunku Łymanu w rejonie miejscowości Makiejewka w obwodzie ługańskim i Spirnego w obwodzie donieckim.

Siły rosyjskie podejmowały nieudane ataki w rejonie wsi Iwaniwske pod Bachmutem, a także prowadziły działania ofensywne pod Marjinką. Tam Ukraińcy odparli 14 ataków.

Według informacji ukraińskiego sztabu w Rosji trwają działania, mające zachęcać do służby w wojsku. M.in. w Kraju Ałtajskim do wstąpienia do wojska są zachęcane osoby z wyrokami w zawieszeniu. Władze proponują im podpisanie kontrakty na okres 3-5 miesięcy.