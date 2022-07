Ukraina: Sztab: Rosjanie kontynuują przymusową mobilizację w obwodzie ługańskim

Rosjanie kontynuują przymusową mobilizację na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy; rekruci są słabo wyszkoleni, a ich wyposażenie jest w złym stanie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w czwartek w wieczornym sprawozdaniu.

We wschodniej Ukrainie wojska rosyjskie wciąż próbują zdobyć pełną kontrolę nad terytorium obwodu ługańskiego - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku (https://tinyurl.com/38tk3k99).

Na kierunku Bachmutu w sąsiednim obwodzie donieckim ukraińscy żołnierze zadawali wrogowi straty, gdy ten starał się poprawić swoją sytuację taktyczną pod Werszyną i Berestowem; wróg miał wycofać się w panice.

W kierunku miejscowości Słobożanske w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju nieprzyjaciel nadal koncentruje się na utrzymywaniu pozycji i zapobieganiu przedostaniu się ukraińskich oddziałów w głąb terytorium tymczasowo okupowanego przez siły rosyjskie. W ciągu dnia przeciwnik używał czołgów i artylerii do ostrzeliwania miejscowości w obwodzie charkowskim - przekazano.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie zaobserwowano zmian w stanie, składzie i charakterze działań jednostek sił zbrojnych Białorusi. Utrzymuje się groźba uderzeń rakietowo-bombowych z terytorium tego kraju - ocenił sztab.

Oświadczenia rosyjskiego ministerstwa obrony o rzekomej śmierci ukraińskich żołnierzy, którzy zatknęli ukraińską flagę na Wyspie Węży, nie odpowiadają rzeczywistości - podkreślił Sztab.

Na wodach Morza Czarnego i Azowskiego wróg trzyma w gotowości do sześciu platform przenoszenia broni precyzyjnego rażenia. Łącznie może on dysponować liczbą do 40 pocisków manewrujących Kalibr - zaznaczył sztab.

Wróg nadal ponosi znaczne straty w personelu, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym na terytorium Ukrainy - dodano w komunikacie.