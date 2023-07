Ukraina: Sztab: Rosjanie siłą wysłali na front Uzbeków, którzy mieli pracować na budowie w okupowanym Mariupolu

Rosyjskie władze okupacyjne przymusowo zmobilizowały i wysłały na front obywateli Uzbekistanu, którzy przyjechali do Mariupola, by wykonywać prace budowlane – powiadomił w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W oddziałach wojsk okupacyjnych, dyslokowanych w tymczasowo okupowanej Gorłówce w obwodzie donieckim, odnotowano obecność obywateli Uzbekistanu" - podano w wieczornym komunikacie sztabu. (https://tinyurl.com/5evevnv8)

Ludzie ci zostali skierowani do okupowanego Mariupola nad Morzem Azowskim do prac budowlanych. "Po przyjeździe odebrano im paszporty i zmobilizowano do wojsk okupacyjnych jako ochotników" - podała strona ukraińska.

W ciągu doby, jak poinformowano w podsumowaniu sztabowym, na froncie doszło do 30 starć bojowych. Rosjanie podejmowali ataki w obwodach donieckim i ługańskim. "Główne wysiłki przeciwnik skoncentrował na kierunkach kupiańskim, łymanskim, bachmuckim, adijiwskim i marjinskim" - głosi komunikat.

Na kierunkach zaporoskim i chersońskim na południu kraju wojska rosyjskie są w obronie i próbują nie dopuścić do postępów sił ukraińskich. Te kontynuują operacje ofensywne na kierunku Melitopol i Berdiańsk w obwodzie zaporoskim, umacniają się na zajętych rubieżach, ostrzeliwują z artylerii cele przeciwnika, prowadzą walkę kontrbateryjną - podał sztab.