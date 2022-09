Ukraina: Sztab: Rosjanie wywieźli sprzęt wojskowy z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej przed wizytą MAEA

Rosjanie wywieźli sprzęt wojskowy z okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w związku z wizytą w siłowni ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - podał Sztab Generalny armii Ukrainy w komunikacie opisującym sytuację na froncie w piątek wieczorem.

"W związku z przyjazdem komisji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) okupanci wywieźli cały sprzęt wojskowy z terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Prawie 100 jednostek przewieźli do zakładów Atom Enerhomasz. Resztę rozlokowali w najbliżej położonych miejscowościach" - oświadczył sztab. (https://tinyurl.com/ycksbfv8).

Wizyta ekspertów MAEA odbyła się w czwartek. W siłowni pozostaje kilku członków misji.

Ukraiński koncern Enerhoatom oświadczył w piątek, że Rosjanie dołożyli starań, by uniemożliwić misji MAEA zapoznanie się z realnym stanem spraw. Enerhoatom podał m.in., że rosyjskie ciężarówki wojskowe, które były w maszynowniach bloków energetycznych "przedstawiono ekspertom jako sprzęt wojsk ochrony chemicznej".

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Na jej terenie stacjonują rosyjscy żołnierze ze sprzętem oraz pracownicy rosyjskiego Rosatomu. W sierpniu wojska najeźdźcy kilkakrotnie ostrzelały elektrownię, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarżała o te incydenty Kijów. Do ostrzałów doszło również w czwartek, gdy eksperci MAEA zmierzali do elektrowni.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej