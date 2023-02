Ukraina: Sztab: rosyjskie wojska na południu próbują stworzyć sobie warunki do przejścia do ataku

Rosyjskie wojsko na kilku odcinkach frontu na południu Ukrainy próbuje stworzyć sobie warunki do przejścia do ofensywy - poinformował we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak podał sztab w wieczornym komunikacie, armia rosyjska kontynuuje ofensywę na pięciu kierunkach: kupiańskim, bachmuckim, łymańskim, awdijiwskim i szachtarskim.

"Na kierunku bachmuckim przeciwnik kontynuuje ofensywę. Nie przestaje szturmować miasta Bachmut. Nasi obrońcy odparli ataki w okolicach miejscowości Dubowo-Wasyliwka, Bohdaniwka, Bachmut, Czasiw Jar i Biła Hora w obwodzie donieckim" - czytamy. (https://tinyurl.com/53e3pw28)

Na odcinku awdijiwskim i szachtarskim wojska rosyjskie kontynuują ataki na pozycje sił ukraińskich.

Na kierunku zaporoskim i chersońskim przeciwnik broni się; na pewnych odcinkach próbuje stworzyć sobie warunki do przejścia do ofensywy - dodaje sztab. Wojska rosyjskie prowadzą artyleryjski ostrzał miejscowości zlokalizowanych w pobliżu linii frontu.

W ciągu minionej doby siły przeciwnika przeprowadziły jeden ostrzał rakietowy, dwa ataki lotnicze oraz ponad 20 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - informuje sztab.

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło natomiast trzy uderzenia w miejsca skoncentrowania sił przeciwnika. Jednostki wojsk rakietowych i artylerii zaatakowały obszary koncentracji siły żywej oraz miejsce nagromadzenia sprzętu oraz uzbrojenia Rosjan. Zaatakowano też dwie pozycje systemów rakietowych.