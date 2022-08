Ukraina: to wojna Rosji, nie tylko Putina, więc niech rosyjscy turyści zostaną w swoim kraju

To wojna Rosji, nie tylko Władimira Putina; większość Rosjan popiera wojnę, więc niech rosyjscy turyści zadowolą się pobytem w swoim kraju - napisał w czwartek na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

"To wojna Rosji, nie tylko Putina. To nie Putin, tylko prawdziwi rosyjscy żołnierze przybywają z Rosji, by zabijać, torturować i niszczyć" - podkreślił minister.

"Znaczna większość Rosjan popiera wojnę, cieszy się z ostrzałów ukraińskich miast i zabijania Ukraińców. Więc niech rosyjscy turyści zadowolą się Rosją" - dodał Kułeba. (https://tinyurl.com/yhxmafrt)

W czwartek minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu oznajmił, że rząd Estonii podjął decyzję o ograniczeniu wjazdu do kraju dla obywateli Federacji Rosyjskiej, posiadających estońskie wizy Schengen. Sejm Łotwy zaś wezwał kraje członkowskie UE do jak najszybszego zaprzestania wydawania obywatelom Rosji i Białorusi wiz wjazdowych i turystycznych.