Ukraina: Trudna sytuacja epidemiczna w Kijowie, mer grozi zamknięciem transportu

W Kijowie minionej doby zmarło najwięcej pacjentów z Covid-19 od początku pandemii. Szpitale są zapełnione w ponad 70 proc., a niektóre - całkowicie. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko grozi zamknięciem transportu publicznego w związku z tłumami pasażerów.

Kliczko poinformował podczas środowego briefingu, że sytuacja epidemiczna w mieście pozostaje napięta, a liczba chorych rośnie. Poprzedniego dnia wykryto 1300 zakażeń, zmarło 49 osób - najwięcej od początku pandemii.

Również rekordowa jest liczba hospitalizowanych. Zajętych jest 74 proc. łóżek - poinformował Kliczko. Jego zastępca Wołodymyr Bondarenko w telewizji Ukraina 24 mówił, że w niektórych szpitalach wszystkie miejsca są zajęte, a pacjenci leżą na korytarzach.

W mieście obowiązują zaostrzone restrykcje przeciwepidemiczne, zamknięte są lokale gastronomiczne, placówki kulturalne, część sklepów. Działa jednak transport publiczny. Zgodnie z wytycznymi w środkach transportu powinna być zajęta tylko połowa miejsc, ale ograniczenia nie są przestrzegane.

Kliczko podkreślił, że transport działa tylko dla tych osób, które są zmuszone do przemieszczania się, np. by dotrzeć do pracy.

"Tłumy w transporcie to nieodpowiedzialność ludzi, którzy nie stosują się do rekomendacji i lekceważą prawo" - stwierdził. Mer zagroził, że w mieście może być wstrzymany transport publiczny, jeśli sytuacja się nie polepszy. Zaznaczył, że wolałby tego uniknąć, ponieważ pracownicy sektorów krytycznych powinni mieć możliwość korzystania z transportu miejskiego.

Jak pisze agencja Interfax-Ukraina, zrzeszenie kijowskich przewoźników planuje zwrócić się do władz miasta o oficjalne zakazanie im działalności. Podkreślono, że kierowcy marszrutek (busów) nie mogą za każdym razem kłócić się z pasażerami, którzy mimo przekroczonego limitu miejsc wsiadają do pojazdu i wypraszać ich. Zaznaczono też, że kierowcy dostają mandaty, w związku z czym od soboty część przewoźników podwyższa cenę za przejazd. Dodano, że stale dochodzi do konfliktów między kierowcami a pasażerami. W dwóch pojazdach rozbito szyby.

Wiosną 2020 roku w związku z lockdownem wstrzymano w Kijowie działanie metra, a z transportu naziemnego można było korzystać po okazaniu przepustki.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska