Ukraina: Trumna i wieńce we wsi byłego szefa banku centralnego

Przy wjeździe do miejscowości, w której mieszka Jakiw Smolij, były szef Narodowego Banku Ukrainy (NBU), który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji, nieznane osoby ustawiły trumnę i wieńce pogrzebowe - poinformował NBU.

Bank opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym widać wieńce pogrzebowe, trumnę, opony i transparenty. Bank określił to jako "spektakl na podstawie złego scenariusza" przeciwko polityce oraz obecnym i byłym pracownikom NBU.

Wieńce i trumna zostały ustawione przy wjeździe do miejscowości w środę wieczorem. Według NBU może mieć to na celu ostrzeżenie przyszłego szefa NBU, "zastraszenie go, by był posłuszny i nie podejmował kroków, które nie podobają się zleceniodawcom tej +akcji+".

Dzień wcześniej przedstawiciele zespołu NBU poskarżyli się na naciski polityczne ze strony niektórych deputowanych. "Żądamy zakończenia politycznego nacisku na NBU. Nie w słowach, a w działaniach. Oczekujemy reakcji na nieetyczne zachowanie niektórych deputowanych, którzy przyszli do Rady Najwyższej (parlamentu - PAP), by bronić nie narodu Ukrainy, a pewnych oligarchów" - napisano w odezwie.

Smolij podał się do dymisji 1 lipca. Swoją decyzję nazwał protestem przeciw presji, jaką politycy wywierali na NBU wbrew przesłankom ekonomicznym. 3 lipca Rada Najwyższa przyjęła jego dymisję. Przed głosowaniem w parlamencie Smolij powiedział deputowanym: "Moja rezygnacja to protest, sygnał, czerwona linia".

"Przez długi czas Bank Narodowy był poddawany systematycznej presji politycznej, presji, by podejmować decyzje, które nie są uzasadnione ekonomicznie (...) i które mogą drogo kosztować ukraińską gospodarkę" - oznajmił.

Unia Europejska i ambasadorzy państw G7 zareagowali na odejście Smolija apelem do władz w Kijowie o respektowanie niezależności banku centralnego. Podobnej treści komunikat wydał MFW, podkreślając, że niezależność NBU "musi być zachowana pod rządami następcy (Smolija)".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska