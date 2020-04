Ukraina: Trwa gaszenie pożaru 25 ha lasu w strefie czarnobylskiej

Trwa walka z pożarem około 25 ha lasu w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy - poinformowała w poniedziałek ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Podkreśliła, że tło promieniowania w obwodzie kijowskim jest w normie.

Strażacy gaszą dwa ogniska pożaru obejmujące 20 ha i 5 ha - przekazała służba ds. sytuacji nadzwyczajnych w komunikacie zamieszczonym na jej stronie internetowej.

Oświadczyła ona, że tło promieniowania w obwodzie kijowskim i w Kijowie jest w granicach normy.

Informacja o pożarze w strefie czarnobylskiej wpłynęła do służb w sobotę ok. południa. Tamtego dnia informowano o 20 ha lasu objętych pożarem.

Z ogniem walczy ok. 140 strażaków. Wykorzystywane są dwa samoloty gaśnicze An-32P i śmigłowiec Mi-8, z których zrzucono ponad 170 ton wody.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska