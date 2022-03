Ukraina: trwają starania o ewakuację z Mariupola

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała we wtorek, że w zabiegach o organizowanie ewakuacji cywilów władze koncentrują się na Mariupolu. Wymieniła trzy zaplanowane na wtorek korytarze humanitarne, ale żaden z nich nie dotyczy bezpośrednio Mariupola.

Na wtorek 22 marca zaplanowano korytarze ewakuacyjne z Berdiańska do Zaporoża, z miasta Nikolske do Zaporoża i korytarz, który wyruszy do Zaporoża ze wsi Jurjiwka - powiedziała Wereszczuk.

Dodała, że z Zaporoża do Mariupola wyruszyło już 21 autobusów z pomocą humanitarną.

Wcześniej Wereszczuk powiedziała, że do tej pory udało się ewakuować z Mariupola 45 tysięcy osób, ale ponad 100 tysięcy zostało w mieście.