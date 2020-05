Ukraina: Trzeci dzień z rzędu spada liczba wykrytych zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 260 przypadków zakażenia koronawirusem, 13 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 356 pacjentów wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia. To trzeci dzień z rzędu ze spadającą liczbą wykrytych infekcji.

Bilans zakażeń wzrósł do 18 876, zgonów do 548, a liczba wyzdrowiałych pacjentów do 5632.

Ogółem na Covid-19 zachorowało 1348 dzieci i 3696 pracowników służby zdrowia; 27 pracowników medycznych zmarło. Jak podkreśla Centrum Zdrowia Publicznego, wśród zmarłych chorych na Covid-19 przeważają osoby powyżej 50. roku życia. Dotychczas hospitalizacji wymagało 5978 chorych, a 245 pacjentów podłączono do respiratorów.

Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2742) i w Kijowie (2359). W obwodzie czerniowieckim również zarejestrowano największą liczbę zgonów - 110.

Ministerstwo ochrony zdrowia przekazało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 240 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa.

Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska