Ukraina: Trzy osoby cywilne zabite, a 10 rannych w rosyjskich ostrzałach ostatniej doby

Co najmniej trzy osoby cywilne zabite i 10 rannych, to tragiczny bilans ataków Rosji na wschodnie i południowe regiony Ukrainy, do których doszło ostatniej doby – poinformowali we wtorek przedstawiciele donieckiej i chersońskiej wojskowej administracji obwodowej.

"20 marca Rosjanie zabili dwóch mieszkańców Donbasu: w Bachmucie i Awdijiwce. Kolejne trzy osoby w obwodzie zostały ranne" - powiadomił w Telegramie szef donieckiej administracji Pawło Kyryłenko.

W dołączonej do wpisu grafice podano, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę w obwodzie donieckim zginęło 1420, a rannych zostało 3244 osób. Dane te nie obejmują ofiar w okupowanym Mariupolu i Wołnowasze - zastrzeżono. (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/7177)

W obwodzie chersońskim, częściowo wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji w listopadzie, ostatniej doby w wyniku ostrzałów przeciwnika zginęła jedna osoba.

"Według informacji Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej rosyjscy najeźdźcy 66 razy zaatakowali zamieszkałe punkty cywilne obwodu chersońskiego. (…) Dzielnice mieszkalne Chersonia były ostrzeliwane trzykrotnie. W mieście uszkodzone są domy jedno- i wielorodzinne" - przekazała chersońska administracja.

"Ostatniej doby w obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych z różnymi stopniami obrażeń. Wśród rannych jest ośmioletni chłopiec" - poinformowano. (https://t.me/khersonskaODA/4511)

Z Kijowa Jarosław Junko