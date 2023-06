Ukraina udaremniła ich plan, ale tego sojuszu należy się bać

Chinom marzy się dominacja w światowej polityce. Wołodymyr Omelczenko, analityk z kijowskiego Instytutu imienia Razumkowa, w rozmowie z portalem WNP mówi o historii i aktualnej doktrynie Pekinu, a także jego sojuszu z Moskwą.

Chiny powołują się na tysiącletnie tradycji państwowości. To jednak obecnie typowo komunistyczny kraj, hołdujący gospodarce rynkowej.

Kiedyś Stalin sterował chińskimi komunistami, a oni budowali kraj według jego wzoru. Teraz to Pekin może wpływać na Putina.

Czy rozwój gospodarczy da się pogodzić z brakiem swobód obywatelskich? Przykład Chin pokazuje, że tak. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wiele może się zmienić w społeczeństwie chińskim.

Chiny w przypadku Ukrainy opowiadają się za "pokojowym" rozstrzygnięciem, które zaspokaja jedynie ich ambicje geopolityczne.

Czy współczesne komunistyczne państwo chińskie ma cokolwiek wspólnego ze starożytnymi Chinami? Czy więc można mówić tu o jakiejś ciągłości kulturowej, politycznej, gospodarczej?

- Współczesne Chiny mają tyle wspólnego z antyczną historią, ile Włochy z Imperium Rzymskim, czy Francja z Galią. Jednocześnie naród chiński zachował tradycyjne wartości, które kształtowały się przez wieki. Ideologiczne fundamenty ChRL spoczywają jednak na dogmatach marksizmu-leninizmu, a system państwowy komunistycznych Chin został ustanowiony w 1949 roku na zasadach stalinowskich.

Czy długa północna granica Chin - najpierw z ZSRR, teraz z Rosją - ma wpływ na najnowsze dzieje Państwa Środka?

- Komunistyczne Chiny oraz Korea Północna powstały przy decydującym udziale ZSRR. Celem Moskwy było zabezpieczenia dominacji Związku Radzieckiego w regionie Azji i Pacyfiku. Bez Kremla komunistyczna ChRL nigdy nie pojawiłaby się na politycznej mapie świata. Komunistyczna Partia Chin powstała w 1921 roku z pomocą Kominternu. Nawet szósty kongres KPCh odbył się w 1928 roku pod Moskwą.

Bez sowieckiej pomocy wojskowej i gospodarczej komuniści nigdy nie doszliby do władzy w Chinach

Stalin przez lata umiejętnie sterował frakcjami ruchu komunistycznego w Chinach, finansując sowicie wszystkie odłamy partyjne. W 1937 roku udało mu się doprowadzić do sojuszu rządzącej Chińskiej Partii Nacjonalistycznej (Kuomintang) i KPCh w wojnie z cesarską Japonią. W 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa, na czele której stanął ulubieniec Stalina, Mao Zedong. Bez sowieckiej pomocy wojskowej i gospodarczej komuniści nigdy nie doszliby do władzy w Chinach i nie utrzymaliby jej.

KPCh przejęła wszystkie główne cele sowieckich komunistów - dążenie do absolutnej władzy partii, kult wodza, pranie mózgów, strukturę zarządzania. Budowanie państwa pod rządami Mao również przypominało drogę stalinizmu: kolektywizacja w rolnictwie, industrializacja, z naciskiem na ciężkie maszyny, masowe represje i głód.

Do chińskiej specyfiki należały drobiazgi, jak kampania tępienia wróbli i gryzoni, a rozwój metalurgii zszedł do poziomu gospodarstw domowych. ChRL wzięła także aktywny udział w inspirowanej przez sowietów wojnie koreańskiej. Ponad milion chińskich żołnierzy wzięło udział w tej wojnie, po stronie Korei Północnej, na polecenie sowieckiego kierownictwa.

Mao Zedong, który zmarł w 1976 roku, pozostawił Chiny w niezwykle złej sytuacji gospodarczej. Głód i ubóstwo w ciągłej walce o "miskę ryżu" towarzyszyły życiu większości Chińczyków. W 1978 roku Komitet Centralny KPCh rozpoczął więc radykalne reformy polityczne i gospodarcze, których teoretyczne podstawy stworzył jeden z przywódców partii, Deng Xiaoping.

Przyjęto politykę budowy "socjalizmu o chińskim charakterze". Oznaczało to stopniowe wprowadzanie elementów gospodarki rynkowej, aby dać miejsce prywatnej inicjatywie milionów zwykłych Chińczyków. Jednocześnie w zarządzaniu krajem Komitet Centralny KPCh zaczął ograniczać osobistą władzę najwyższych przywódców państwowych, dzięki ich regularnej rotacji co 10 lat.

Na XII zjeździe chińskich komunistów, we wrześniu 1982 roku, krytyce poddano kult Mao Zedonga. Jednocześnie uznano za wybitne zasługi "wielkiego sternika" w zjednoczeniu Chin.

Kongres określił również etapy strategii modernizacyjnej, której finałem w roku 2049 miało być przekształcenie Chin w nowoczesne państwo.

Liberalizacja gospodarki odbywała przy wiodącej roli partii i braku swobód politycznych

Po kilku latach reformy przyniosły imponujące rezultaty. W 1984 r. zebrano rekordowe plony 400 mln ton zboża, co pozwoliło - po raz pierwszy od powstania ChRL - zapewnić ludności żywność na niezbędnym do życia poziomie.

W 1987 roku w Chinach pojawiło się ponad 300 tysięcy prywatnych przedsiębiorstw i ponad 20 milionów indywidualnych właścicieli. To, wraz z polityką otwartych drzwi dla inwestycji zagranicznych, pozwoliło Chinom osiągnąć najwyższy na świecie roczny wzrost PKB - ponad 12 procent. Średnioroczne tempo wzrostu PKB chińskiej gospodarki w latach 1979-2016 wynosiło 9,6 proc. W 1993 roku gospodarka Chin zajmowała 7. miejsce na świecie pod względem produkcji, a od 2010 roku jest na 2. miejscu, po USA.

Przemiany gospodarcze, bogacenie się społeczeństwa to jednak marzenia o swobodach demokratycznych.

- W maju 1989 Chiny odwiedził Gorbaczow. To wywołało nadzieje na demokratyzację na wzór rosyjski z tamtego okresu. Niechęć Komitetu Centralnego KPCh do przeprowadzenia demokratycznych przemian doprowadziła jednak do frustracji i demonstracji studenckich w czerwcu tego samego roku. Zostały one stłumione z niezwykłą brutalnością. Na placu Tiananmen zginęło ponad 1000 studentów. Chińskie kierownictwo obawiało się, że ChRL powtórzy los ZSRR. Rozpoczęto więc masowe represje, aby zapobiec osłabieniu władzy Komitetu Centralnego KPCh.

Według Amnesty International, w 1991 roku w ChRL wykonano 20 tysięcy wyroków śmierci, a w połowie dekady liczba poprawczych obozów pracy osiągnęła 2 tysiące. "Reedukowano" w nich 16 milionów więźniów. Nie porzucono jednak formuły reform gospodarczych. Liberalizacja gospodarcza miała się jednak odbywać przy wiodącej roli KPCh i całkowitym brakiem swobód politycznych, praw obywatelskich.

Zachód miał wielką nadzieję na inny obrót sytuacji.

- To strategiczny błąd zachodnich demokracji. W ciągu ostatnich 30 lat zainwestowały one w komunistyczne Chiny ogromne środki i przekazały im zaawansowane technologie. Pokusa zdobycia największego rynku zbytu na świecie i wykorzystania taniej siły roboczej przeważyła nad rozsądnymi argumentami o niebezpieczeństwie wzmocnienia komunistycznego reżimu autorytarnego dla przyszłości wolnego, demokratycznego świata.

W Waszyngtonie wtedy jednak przedstawiono scenariusz, zgodnie z którym przed 2030 rokiem okrutny, ale nie dość inteligentny rosyjski niedźwiedź zamienia się w wasala życzliwej chińskiej pandy, która wykorzysta go jako lodołamacz jedności euroatlantyckiej, aby osiągnąć globalne przywództwo Chin.

Cztery lata temu większość państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zdawała sobie jeszcze w pełni sprawy ze wspólnej chińsko-rosyjskiej zakulisowej gry na granicach bloku obronnego. W negocjacjach 4 lutego 2022 r. w Pekinie, Xi Jinping i Władimir Putin uzgodnili ostatecznie plan działania mający na celu wyeliminowanie globalnego Zachodu, z USA na czele, jako głównej figury na światowej szachownicy politycznej.

Chiny jako ambasador pokoju światowego? W przypadku Ukrainy więcej pytań niż odpowiedzi

Plan opierał się na założeniu, że Rosja szybko zajmie Ukrainę i stworzy realne zagrożenie militarne dla całej wschodniej flanki NATO. To zmusiłoby Waszyngton do skoncentrowania maksymalnych wysiłków na ochronie swoich europejskich sojuszników. W tym samym czasie ChRL mogłaby rozpocząć realizację swojego strategicznego celu, jakim jest zajęcie Tajwanu, gdyż przeciwdziałanie agresji na dwa fronty byłoby dla USA zbyt trudne. Dzięki oporowi ukraińskiemu, plan ten nie powiódł się.

Od początku 2023 roku ChRL rozpoczęła więc aktywną kampanię pozycjonowania się jako najbardziej pokojowe państwo na świecie, które może być skutecznym mediatorem w rozwiązywaniu globalnych problemów w stosunkach międzynarodowych. Za osiągnięcie dyplomatyczne Chin należy uznać udane działania mediacyjne w celu przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską, które przyniosły rezultat 10 marca 2023 roku. Sukces ten pozwolił Pekinowi wzmocnić swoją kluczową narrację, że jest on gotowy do rozwiązywania światowych konfliktów znacznie lepiej niż USA.

Chiny przedstawiły swój plan pokojowy dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Tak zwany plan pokojowy, przedstawiony przez ChRL w rocznicę zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Przede wszystkim opiera się na mało wiarygodnym fundamencie - nie rozróżnia agresora od ofiary agresji. Tylko paragraf 1 dokumentu dotyczący zachowania suwerenności i integralności terytorialnej znalazł poparcie na Ukrainie, natomiast paragraf 2, manipulując pojęciem "mentalności zimnowojennej", zmierza do zniszczenia systemu bezpieczeństwa w Europie, ukształtowanego po II wojnie światowej.

Również w ustępach 3 i 4, pod pozorem pokojowych wezwań do zaprzestania działań wojennych i wznowienia negocjacji pokojowych, wyraźnie widać rosyjski interes, który polega na tymczasowym zamrożeniu wojny, a nie na żądaniu wycofania wszystkich wojsk rosyjskich z całego terytorium Ukrainy, w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach.

Pekin nie poparł na arenie ONZ planu pokojowego zaprezentowanego przez prezydenta Zełenskiego. Choć projekt ten został przegłosowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ większością aż 143 głosów.

Chiny w rzeczywistości opowiadają się za "pokojowym" rozstrzygnięciem, które zaspokaja jedynie ich ambicje geopolityczne, a agresorowi dają wolną rękę do dalszych agresywnych kroków. W "pokojowych" manewrach osi Pekin-Moskwa chodzi o drogę do zniszczenia jedności euroatlantyckiej metodami hybrydowymi, do wzmocnienia wpływu współczesnych autokracji na światowej szachownicy.

W Kijowie rozmawiał Krzysztof Szczepanik. Druga część rozmowy z Wołodymyrem Omelczenką ukaże się w portalu WNP.PL 11 czerwca.