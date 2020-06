Ukraina: Ukrinform: Duda w Białym Domu mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainie

Prezydent Polski Andrzej Duda podczas środowej konferencji prasowej z przywódcą USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainie - zwraca uwagę ukraińska agencja Ukrinform. Pisze też o kwestii zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.

"W 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę, zabrała Krym, okupuje okręg ługański, doniecki, wcześniej napadła na Gruzję. 2014 rok to był rok wielkich obaw (...) Dzisiaj obecność wojsk NATO, przede wszystkim wojsk amerykańskich, w Polsce pokazuje, że artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego jest traktowany poważnie i jeżeli ktokolwiek chciałby napaść Polskę, to nie będzie to dla niego miękkie lądowanie" - cytuje wypowiedź prezydenta agencja.

Ukrinform podkreśla, że prezydenci omówili kwestię zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Przywołuje przy tym wypowiedź prezydenta USA dotyczącą tego, że możliwe przeniesienie części sił z Niemiec do Polski to "silny sygnał" ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Agencja dodaje też, że Trump "po raz kolejny skrytykował niejednoznaczną politykę oficjalnego Berlina, który kontynuuje popieranie energetycznych projektów z Rosjanami".

Serwis zaznacza też, że prezydent Polski był pytany, czy data jego wizyty w Stanach Zjednoczonych przypadkowo pokryła się z odbywającą się w Moskwie defiladą z okazji Dnia Zwycięstwa. "Reprezentuję tutaj interesy polskie, a nie paraduję w Moskwie" - odparł Duda, cytowany przez Ukrinform.

Korespondent Ukrinformu relacjonuje także, że przywódcy podpisali m.in. deklarację dotyczącą współpracy w ramach rozwoju w Polsce energetyki jądrowej.

Agencja informacyjna przypomina, że Trump po raz pierwszy od kilku miesięcy pandemii przyjął w Białym Domu zagranicznego lidera.

Zaznacza też, że wizyta prezydenta Polski w USA odbyła się cztery dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Dodaje, że "w przestrzeni publicznej w Polsce nierzadko pojawia się opinia, że wizyta w Waszyngtonie jest ważnym elementem wyborczej kampanii Dudy, który walczy o reelekcję na drugą kadencję prezydencką".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska