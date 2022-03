Ukraina: uprowadzony szef władz samorządowych w obwodzie charkowskim został zwolniony

Uprowadzony przez żołnierzy rosyjskich wójt gminy Wełykyj Burłuk w obwodzie charkowskim Wiktor Tereszczenko został zwolniony – poinformował w piątek na Facebooku Ołeh Syniehubow, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy.

"Dopiero co z nim rozmawiałem, przebywa obecnie w szpitalu. Wiktor to zuch i bohater broniący gminy i narodowych interesów" - oznajmił Syniehubow. Nie przekazał w jakich okolicznościach doszło do uwolnienia wójta. (https://www.facebook.com/synegubov.oleg)

O uprowadzeniu Tereszczenki Syniehubow powiadomił w czwartek. "Rosjanie przegrywają wojnę. Z bezsilności popełniają zbrodnie na cywilnych mieszkańcach" - napisał w komunikatorze Telegram.