Ukraina: Ustalono tożsamość kolejnego rosyjskiego żołnierza, odpowiedzialnego za zbrodnie na cywilach

Ukraińskie organy ścigania ustaliły tożsamość kolejnego rosyjskiego żołnierza, odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne w podkijowskich miejscowościach. Mężczyzna miał uczestniczyć w rozstrzelaniu dwóch cywilów - podała w piątek prokuratura generalna.

"Organy ścigania ustaliły tożsamość jeszcze jednego rosyjskiego okupanta, który uczestniczył w zabijaniu cywilów podczas okupacji części obwodu kijowskiego. Prokuratura okręgowa w Buczy powiadomiła go, że jest podejrzany o łamanie praw i zasad wojny, połączone z celowym zabójstwem" - powiadomiło biuro prokuratora generalnego w środę.

Prokuratura powiadomiła, że w marcu br. pięcioro rosyjskich wojskowych w samochodzie, oznaczonym literą V i napisem: Czołgowy specnaz RUS, przyjechało do firmy w okolicy miejscowości Mrija w rejonie (powiecie) buczańskim.

"Wyszło do nich dwóch nieuzbrojonych cywili - właściciel i ochroniarz tego przedsiębiorstwa. Najeźdźcy, widząc, że to cywile, nie stanowiący zagrożenia, pozwolili im odejść. Jednak po tym, gdy mężczyźni przeszli kilka metrów, podejrzany wraz z innym niezidentyfikowanymi wojskowymi otworzyli ogień z broni automatycznej, strzelając w plecy. W wyniku otrzymania co najmniej 12 ran postrzałowych mężczyźni zmarli" - podano w komunikacie.

Następnie, jak przekazano, Rosjanie okradli przedsiębiorstwo i odjechali.

"Tę zbrodnię żołnierzy państwa-agresora utrwaliła kamera przedsiębiorstwa" - zaznaczono.

https://t.me/pgo_gov_ua/5394

just/ mal/