Ukraina: Utrudnienia komunikacyjne w związku ze śnieżycami

W związku ze śnieżycami w poniedziałek w kilku obwodach na Ukrainie wprowadzono częściowe ograniczenia dla pojazdów wielkogabarytowych. Władze Kijowa apelują o korzystanie z transportu publicznego.

Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że wjazd do Kijowa pojazdów wielkogabarytowych został czasowo zabroniony. Ograniczenia obowiązują też na niektórych trasach w siedmiu obwodach.

W Kijowie termometry pokazują minus 10 stopni C, pada śnieg, a drogi są oblodzone. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by nie wyjeżdżali na ulice swoimi samochodami i zalecili im korzystanie z transportu publicznego.

Służby zapewniają, że kolej i lotniska działają w zwykłym trybie. Media informują jednak o kilku odwołanych lotach we Lwowie i Odessie.

Również we wtorek - według synoptyków - w części kraju mają trwać zamiecie śnieżne.