Ukraina: W 209. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki prezydent Zełenski spotkał się z artystami; dziękował im za obronę Ukrainy

Dziękuję wszystkim artystom, tym, którzy są w okopach i oddają życie, i tym, którzy za granicą pomagali tworzyć falę poparcia – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek podczas spotkania z działaczami kultury w 209. rocznicę urodzin ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent podkreślił wagę dalszych działań kręgów kulturalnych "na rzecz wzmocnienia poparcia dla Ukrainy ze strony jej partnerów i całego świata".

"Chciałbym, by o tej wojnie po naszym zwycięstwie mówili ci, którzy bronili ojczyzny. By tę przestrzeń zapełnili wszyscy, którzy są świadkami lub aktywnymi uczestnikami. Ci, którzy wiedzą, jak to było" - powiedział Zełenski w nagraniu ze spotkania opublikowanym w sieciach społecznościowych.

rsp/ adj/