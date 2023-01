Ukraina: W Berysławiu 12-latek i jego rodzice zginęli w ostrzale rosyjskim

12-letni chłopiec i jego rodzice zginęli w ostrzale rosyjskim w Berysławiu w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował w czwartek wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Tymoszenko.

"Dziś w mieście tragiczne nowiny - ostrzał okupantów. W wyniku uderzenia pocisku w dom mieszkalny zginęła rodzina" - napisał Tymoszenko na serwisie Telegram.

Dodał następnie pod adresem Rosjan: "rankiem mówią o +rozejmie bożonarodzeniowym+, a w południe zabijają całą rodzinę. Czym zawinili mąż, jego żona i 12-letni syn? Szykowali się do spędzenia razem Bożego Narodzenia, ale zginęli we własnym domu w cynicznym ataku rosyjskim". (https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3306)

Berysław został wyzwolony spod okupacji rosyjskiej na początku listopada.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarcha Cyryl wezwał wcześniej w czwartek do "świątecznego rozejmu" między Rosją a Ukrainą. Miałby on trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni świętują Boże Narodzenie 7 stycznia. Władze Ukrainy nazwały propozycję Cyryla pułapką, wskazując na wsparcie RPC dla inwazji na Ukrainę.