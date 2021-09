Ukraina: W Charkowie ma być produkowana chińska szczepionka przeciw Covid-19

W Charkowie na wschodzie Ukrainy od przyszłego roku ma być produkowana chińska szczepionka przeciw Covid-19 CoronaVac - ogłosiły miejscowe władze.

Produkcję szczepionek, w tym preparatów przeciw Covid-19, zamierza uruchomić w przyszłym roku firma farmaceutyczna Lekchim - czytamy w komunikacie charkowskich władz miejskich.

W Charkowie będzie produkowana chińska szczepionka CoronaVac firmy Sinovac Biotech. Grupa Lekchim jest oficjalnym dostawcą tego preparatu na Ukrainę - podają władze.

"To bardzo ważny projekt. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja z pandemią za miesiąc albo dwa. I to bardzo dobrze, że charkowskie przedsiębiorstwo zamierza produkować szczepionkę i zainwestować w produkcję ok. 25-30 mln euro" - uważa sekretarz charkowskiej rady miejskiej Ihor Terechow.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska