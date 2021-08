Ukraina: W ciągu tygodnia dwa razy więcej zakażeń Deltą, dotychczas 300 takich infekcji

Na Ukrainie rośnie liczba zakażeń wariantem Delta koronawirusa - alarmują w piątek władze. Dotychczas wykryto 300 takich infekcji. W ciągu tygodnia liczba zarejestrowanych przypadków wzrosła dwa razy.

Według stanu z 12 sierpnia na Ukrainie potwierdzono 300 infekcji Deltą - napisał w Telegramie kanał Koronawirus Info, zarządzany przez ministerstwo ochrony zdrowia.

Według głównego lekarza sanitarnego Ihora Kuzina 21 infekcji Deltą wykryto w Kijowie, a w obwodzie rówieńskim tym wariantem zakażonych jest 80 proc. chorych. Tydzień temu Kuzin informował o 143 oficjalnie wykrytych zakażeniach Deltą w kraju.

Pierwszą infekcję tym wariantem zarejestrowano na Ukrainie pod koniec czerwca.

Poprzedniej doby na Ukrainie potwierdzono 1263 zakażenia koronawirusem, 613 osób hospitalizowano, a zmarło 44 chorych. Za wyleczonych uznano 1007 pacjentów.

Od początku pandemii w kraju wykryto ok. 2,26 mln infekcji, a bilans zgonów przekroczył 53 tys. Liczba w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 to ok. 2,63 mln (ok. 6 proc. społeczeństwa).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska