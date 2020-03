Ukraina: W czasie pandemii Caritas-Spes rozdaje posiłki, rozwozi zakupy i szyje maski

W okresie pandemii koronawirusa potrzebujący mogą liczyć na pomoc Caritas-Spes - misji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Jak przekazała PAP organizacja, związane z Covid-19 programy pomocowe obejmują rozdawanie gorących posiłków, rozwożenie zakupów spożywczych, szycie maseczek.

Organizacja zaznaczyła, że wszystkie działania prowadzone są w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia zarówno wśród pracowników misji, jak i osób korzystających z pomocy.

Misja podkreśliła, że w Kijowie oraz - na prośbę - także w Żytomierzu i na Zakarpaciu organizowane są grupy pomocowe, które do domów ubogich starszych osób będą przywozić zakupy spożywcze. W ramach ostrożności zakupy mają być przekazywane bezkontaktowo.

W Kijowie na pomoc mogą liczyć także bezdomni. Jak poinformowano PAP, od poniedziałku do piątku w ramach programu Kuchnia dla Bezdomnych na terenie Kościoła konkatedralnego pw. św. Aleksandra w Kijowie mogą oni otrzymać gorący posiłek. Wydanie jedzenia odbywa się tak, by pomoc była bezkontaktowa - wyjaśniono.

Każdy potrzebujący otrzymuje specjalne zaproszenie z określoną godziną (na jedną osobę przypada 10 minut), przez głośnik jest ona przywoływana, w wyznaczonym pomieszczeniu może odebrać gorący posiłek i kanapki w jednorazowym opakowaniu. Misja dodała, że wszyscy pracownicy i wolontariusze programu posiadają maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Płyny są także dostępne dla korzystających ze wsparcia.

Prowadzona jest też ogólnokrajowa zbiórka na maseczki i płyny do dezynfekcji dla duchownych. 500 maseczek i 1200 płynów udało się już przekazać diecezji kijowsko-żytomierskiej. "Kościół rzymskokatolicki jako jeden z pierwszych zareagował na zabezpieczenie wiernych przed szerzeniem się koronawirusa i przeniósł nabożeństwa do internetu. Ale księża, którzy udzielają sakramentów, chodzą też do chorych" i potrzebują środków ochronnych - podkreśliła misja na Facebooku.

Podopieczne przeznaczonego dla samotnych matek programu Nadija Caritas-Spes w Charkowie szyją z kolei wielorazowe maseczki, które można nabyć, składając ofiarę.

Misja Caritas-Spes dodała, że wszystkie realizowane przez nią projekty, które nie mogą być zorganizowane przy wykorzystaniu pracy zdalnej, zostały wstrzymane lub odłożone w czasie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska