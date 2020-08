Ukraina: W Czerniowcach protest przeciwko ograniczeniom związanym z Covid-19

W Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy we wtorek protestuje ok. 1000 ludzi, którzy sprzeciwiają się restrykcjom związanym z Covid-19. Lokalne władze zdecydowały, że mimo decyzji rządu nie będą zaostrzać ograniczeń.

Agencja Ukrinform podaje, że w akcji przed siedzibą władz miejskich biorą udział restauratorzy, przedsiębiorcy, pracownicy centrów handlowych, sklepów, salonów piękności itp.

"Żądamy, by nie pozbawiano nas naszych praw konstytucyjnych, zwłaszcza prawa do pracy, do prowadzenia działalności gospodarczej. Niedawno rozmawiałem z pracownikami biura pracy, powiedzieli, że na razie nie przewidziano rekompensat dla przedsiębiorców, jeśli znowu zamkną nas na kwarantannę" - oświadczył podczas protestu szef związku zawodowego jednego z targowisk Wasyl Szkrobanec.

"Kto będzie opłacać nasze rachunki?", "Nie jesteśmy niewolnikami" - można przeczytać na plakatach trzymanych przez uczestników akcji. Jak relacjonuje Ukrinform, przejeżdżające obok samochody trąbią na znak poparcia dla protestujących.

Zgodnie z decyzją państwowej komisji ds. bezpieczeństwa technogenno-ekologicznego i sytuacji nadzwyczajnych od poniedziałku 14 jednostek administracyjno-terytorialnych, w tym miasto Czerniowce, trafiły do tzw. czerwonej strefy w związku z sytuacją epidemiczną. Decyzję podjęto w ramach obowiązującej w kraju tzw. kwarantanny adaptacyjnej. W tzw. czerwonej strefie zabronione jest m.in. działanie transportu publicznego, nie działają instytucje oświatowe, w tym szkoły i przedszkola.

Lokalny portal molbuk.ua podaje, że rada miejska mimo włączenia miasta do czerwonej strefy pozwoliła na działanie targowisk, szkół, centrów handlowych czy transportu publicznego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska