Ukraina: W Dnieprze powstały schrony dla pasażerów komunikacji miejskiej

W mieście Dniepr we wschodniej części Ukrainy oddano do użytku mobilne żelbetonowe schrony przeciwbombowe, przeznaczone dla pasażerów komunikacji miejskiej. Podobne konstrukcje mają powstać także w Odessie - poinformowała we wtorek rosyjskojęzyczna sekcja BBC.

Schrony ustawiane bezpośrednio przy przystankach transportu publicznego w Dnieprze są wyposażone w ściany grubości ponad 25 cm i sufit o grubości 40 cm. Konstrukcje o wadze około 70 ton mogą jednorazowo pomieścić 18 osób. Ukrycie zostało zaprojektowane w taki sposób, by chronić cywilów przed skutkami uderzenia odłamkami pocisku lub ładunkami umieszczonymi w bombach kasetowych.

Betonowe schrony w Odessie, na południu Ukrainy, powstaną nie tylko w pobliżu przystanków, ale także m.in. w parkach i innych miejscach użyteczności publicznej - powiadomiła BBC.

Pierwszy schron przeznaczony dla pasażerów komunikacji miejskiej oddano do użytku w połowie sierpnia w Charkowie. W konstrukcji mogącej pomieścić około 50 osób znalazły się kamera monitoringu, umożliwiająca obserwowanie sytuacji na pobliskiej ulicy, a także zapas piasku, który mógłby być wykorzystany do gaszenia ewentualnego pożaru.

Jak zapowiadał wówczas mer Charkowa Ihor Terechow, podobne przystanki z betonu zbrojonego miały zostać zbudowane w 25 miejscach na terenie tego miasta.