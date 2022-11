Ukraina: w firmie energetycznej związanej z oligarchami z Rosji trwają rewizje

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadzi rewizje w firmie VS Energy, której właścicielami są oligarchowie z Rosji, firma ta zajmuje 10 proc. rynku energetycznego Ukrainy - poinformował we wtorek portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródło w SBU.

Źródło to oświadczyło, że VS Energy "nie jest zwyczajną firmą", lecz przedsiębiorstwem władającym kilkoma regionalnymi zakładami energetycznymi. "Właśnie ta branża (energetyczna) jest teraz najbardziej poszkodowana z powodu ataków Federacji Rosyjskiej. Oligarchowie są już objęci sankcjami i SBU ma pełne prawo do prowadzenia tam rewizji" - powiedziało źródło.

Ukraińska Prawda podaje, że właścicielami VS Energy są Rosjanie: Aleksandr Babakow, Michaił Wojewodin i Jewgienij Giner. Władze ukraińskie objęły ich sankcjami w październiku br. Ukraińskie wydanie magazynu "Forbes" informowało wówczas, że spółka VS Energy zaprzeczała, by Babakow, Giner i Wojewodin byli jej właścicielami. Babakow i Giner zasiadają w Dumie Państwowej - niższej izbie parlamentu Rosji. Ukraińska Prawda określa Michaiła Wojewodina jako zawodowego przestępcę o pseudonimie "Misza Łużniecki".

Ukraiński "Forbes" podawał w październiku br., że do VS Energy należą zakłady energetyczne w obwodach: chersońskim, czerniowieckim, kirowohradzkim, rówieńskim i żytomierskim; łącznie firma rozprowadza 10 proc. energii elektrycznej na Ukrainie. VS Energu informowała, że zatrudnia ogółem ponad 11 tys. osób.