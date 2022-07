Ukraina: W internecie nagranie, na którym rosyjski wojskowy brutalnie torturuje ukraińskiego jeńca

Nagranie, na którym rosyjski wojskowy obcina genitalia związanemu ukraińskiemu jeńcowi, pojawiło się w czwartek w rosyjskich źródłach propagandowych. Informują o nim ukraińskie media jako o kolejnym dowodzie makabrycznych zbrodni wojennych popełnianych przez stronę rosyjską.

Ukraińscy i międzynarodowi dziennikarze śledczy próbują ustalić tożsamość rosyjskiego żołnierza, który dopuścił się zbrodni. O sprawie informują również zachodnie media, zaznaczając, że nie mają możliwości zweryfikowania nagrania.

"Rosyjscy propagandyści z zachwytem pokazali, jak grupa nieludzi kaleczy ukraińskiego jeńca. To wszystko, co powinien wiedzieć świat - Rosja to kraj ludożerców, którzy delektują się torturami i zabójstwami. Mgła wojny nie pomoże katom uniknąć kary. Zidentyfikujemy i złapiemy każdego" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta.

Ze względów etycznych media nie publikują całości nagrania, na którym można zobaczyć rosyjskich żołnierzy i związanego ukraińskiego wojskowego. "Na nagraniu widać, jak odcinają nożem kancelaryjnym genitalia związanemu człowiekowi w mundurze wojskowym" - napisał Vot-tak.tv, portal informacyjny telewizji Biełsat.