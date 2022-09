Ukraina: w Iziumie działała rosyjska katownia

W wyzwolonym Iziumie odkryto rosyjską katownię, piwnicę, w której torturowano Ukraińców – poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec, publikując nagranie z pomieszczenia, które, według świadków, miało być miejscem przesłuchań i tortur.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Ludzie mieli zgodzić się na współpracę lub przyznać do szpiegostwa" - powiedział Łubinec w opublikowanym nagraniu. Działanie katowni - istnienie takich miejsc potwierdzono również w innych miejscach Charkowszczyzny, m.in. w Bałakliji, Łubiniec - nazwał zbrodnią wojenną, a Rosję - państwem terrorystą.

https://t.me/dmytro_lubinetzs/924

"W czasie, gdy przebywałem w mieście (Iziumie), wojskowi razem ze śledczymi i z mieszkańcami zidentyfikowali kilka miejsc, gdzie dochodziło do zbrodni wojennych. Katownia została urządzona w piwnicy, obok prywatnych domów. Z kobiet i mężczyzn wybijano zeznania przeciwko armii ukraińskiej. Po co to robili ludzie, którzy w pełni kontrolowali miasto - nie wiadomo" - oświadczył Łubinec, cytowany przez agencję Ukrinform.

W czwartek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski powiadomił, że w wyzwolonym Iziumie odnaleziono masowy grób.

"Bucza, Mariupol, teraz - niestety - Izium. Rosja wszędzie zostawia śmierć i musi za to odpowiedzieć" - powiedział Zełenski.

W piątek na miejscu będą pracować ukraińscy i zagraniczni dziennikarze - dodał.