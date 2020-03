Ukraina: W Kijowie 5 tys. osób wzięło udział w Marszu Patriotów

Około 5 tys. osób wzięło udział w sobotę w Kijowie w Marszu Patriotów z okazji Dnia Ochotnika - poinformowała kijowska policja. Manifestacja odbyła się mimo wprowadzenia przez władze zakazu masowych zgromadzeń w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Dzień Ochotnika jest obchodzony na Ukrainie od 2017 roku. Jak przypominają ukraińskie media, 14 marca 2014 roku 500 ochotników samoobrony Majdanu przybyło na poligon w miejscowości Nowi Petriwci, by sformować pierwszy ochotniczy batalion do walki ze wspieranymi przez Moskwę separatystami w Donbasie.

Marsz zakończył się kilkutysięczną manifestacją przed siedzibą biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - podaje Interfax-Ukraina. Zebrani m.in. apelowali do władz, by nie przeprowadzać lokalnych wyborów w niekontrolowanych przez Kijów częściach obwodu donieckiego i ługańskiego do czasu przywrócenia pełnej kontroli przez państwo ukraińskie nad granicą z Rosją. Krytykowali też decyzje związane z rozmowami w ramach tzw. trójstronnej grupy kontaktowej ds. uregulowania sytuacji w Donbasie na wschodzie kraju.

W minionym tygodniu podczas posiedzenia tego formatu w Mińsku wstępnie uzgodniono powołanie rady konsultacyjnej, która miałaby uczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań, prowadzeniu dialogu w takich kwestiach jak wybory w Donbasie, ustawa o "specjalnym statusie Donbasu" czy zmiany w konstytucji - podały ukraińskie media. W skład tego organu miałyby wchodzić 24 osoby. Prawo głosu miałoby 10 przedstawicieli władz w Kijowie i 10 przedstawicieli samozwańczych republik; cztery pozostałe osoby - reprezentujące OBWE, Rosję, Francję i Niemiec - sprawowałyby funkcję obserwacyjno-doradczą. Jak podaje "Dzerkało Tyżnia", decyzja w sprawie powołania rady ma być podpisana 25 marca.

Uczestnicy sobotniej demonstracji wzywali rządzących do tego, aby "zakończyli politykę kapitulacji" i nie zawierali "żadnych porozumień z wrogiem kosztem interesów Ukrainy". "Nie kapitulacji!", "Chwała ochotnikom" - skandowali maszerujący.

Policja zapewniła, że podczas akcji nie odnotowano poważnych incydentów. Wszyscy funkcjonariusze ochraniający marsze mieli na sobie maski ochronne - pisze Interfax-Ukraina.

Jeszcze jeden Marsz Patriotów, w którym udział wzięło ok. 1000 osób, odbył się w Kijowie wieczorem. Ta akcja zakończyła się przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska