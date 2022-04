Ukraina: w Kijowie i okolicach rozbrojono dotąd 10 tys. sztuk amunicji

Eksperci policji i pogotowia ratunkowego odnaleźli i zneutralizowali dotąd ponad 10 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji w Kijowie i obwodzie kijowskim - poinformowała w piątek na Telegramie ukraińska policja.

"Wśród amunicji znalazły się m.in. pociski taktyczne, bomby lotnicze, amunicja artyleryjska i granaty ręczne" - podano w komunikacie (https://t.me/UA_National_Police/2917).

Według policji w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy odnaleziono i unieszkodliwiono rosyjski dron-kamikadze, który był w stanie gotowości bojowej.

Policja wezwała Ukraińców do ostrożności i zgłaszania podejrzanych przedmiotów. "Jeśli zauważysz podejrzany przedmiot, nie podchodź do niego i nie próbuj go samemu przesuwać ani demontować. Jest zabójczy!" - ostrzeżono.