Ukraina: W Kijowie metro przestaje pracować i całkowicie zostaje przekształcone w schron

Metro w Kijowie przestało przewozić pasażerów i będzie obecnie funkcjonować jako schron – poinformował w sobotę mer stolicy Witalij Kliczko.

Zaapelował również do mieszkańców, by pozostali w domach lub w schronach. "Nie wychodźcie i nie wyjeżdżajcie do miasta. Z domu wychodźcie tylko wtedy, kiedy musicie udać się do schronów" - napisał Kliczko w Telegramie.