Ukraina: W Kijowie można zaszczepić się przeciwko Covid-19 w busach

W Kijowie trwa akcja szczepień przeciwko Covid-19 w busach, zwanych potocznie marszrutkami. Zastrzyk mogą otrzymać wszyscy chętni obywatele Ukrainy i cudzoziemcy z pozwoleniem na stały pobyt.

Szczepienia w marszrutkach ruszyły w czwartek. Chętni mogą zaszczepić się preparatem CoronaVac albo AstraZeneca - pisze w piątek portal RBK-Ukraina. Nie jest konieczny wcześniejszy zapis na szczepienie.

"Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy do szczepień przede wszystkim osoby starsze, którym z różnych względów trudniej jest dostać się do przychodni niż na przykład na bazar" - podkreśliła przedstawicielka kijowskich władz Wałentyna Hinzburh.

Na liczącej ok. 41 mln mieszkańców Ukrainie łącznie przeciwko Covid-19 w pełni zaszczepiło się do tej pory ok. 3 mln ludzi.

W czwartek premier Denys Szmyhal poinformował, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wzajemnym uznaniu cyfrowych certyfikatów szczepień przeciwko Covid-19 wydanych przez Ukrainę i UE. W komunikacie KE sprecyzowano, że certyfikaty będą uznawane od 20 sierpnia.

W tym tygodniu władze złagodziły zasady wjazdu na Ukrainę dla cudzoziemców. Obcokrajowcy mogą teraz przekroczyć ukraińską granicę już po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, podczas gdy dotychczas wymagane było pełne zaszczepienie. W przypadku braku szczepienia konieczny jest negatywny wynik testu PCR albo antygenowego. W przypadku braku takiego zaświadczenia i wyniku testu obcokrajowiec ma obowiązek udania się w ciągu 72 godzin po przyjeździe na samoizolację, którą może zakończyć przed czasem, wykonując test. Wymagana jest również polisa ubezpieczeniowa na wypadek zachorowania na Covid-19.

Minionej doby w kraju wykryto 1,6 tys. nowych zakażeń koronawirusem, a 26 zainfekowanych osób zmarło.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska