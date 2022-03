Ukraina: W Kijowie przez wojnę skrócono sezon grzewczy ale otwiera się coraz więcej kawiarni i restauracji

W Kijowie w warunkach wojennych sezon grzewczy został skrócony i już w tym tygodniu we wszystkich mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej zostanie odłączone centralne ogrzewanie. Godzinę policyjną w mieście skrócono i obecnie trwa od godz. 21 do 6 rano.

W mieście jest coraz więcej otwartych kawiarni, restauracji, drogerii; czynne są też sklepy optyczne, a spożywcze są przeważnie otwarte do godz. 17-19. Apteki i inne sklepy czynne są do godz. 15-16. W mieście zaczynają też działać bazary, których na razie jest siedem i są one otwarte przez trzy godziny. W niektórych restauracjach emerytom wydawane są nieodpłatnie posiłki, głównie obiady.

W stolicy ruszyła akcja ochrony pomników, które okłada się workami z piaskiem; już w ten sposób zabezpieczono pomniki św. Włodzimierza, Bohdana Chmielnickiego, Mychajła Hruszewskiego, czy księżnej Olgi.

Od poniedziałku wznowiono zajęcia szkolne, które obecnie odbywają się online. Zajęcia na uczelniach ruszą 1 kwietnia.

W wyniku walk z siłami rosyjskimi na obrzeżach Kijowa 82 tys. mieszkań na osiedlach Wynohradar, Borszczahiwka, Biłyczi, Puszcza Wodyca oraz Witriani Hory były na początku tygodnia odcięte od prądu. Na prawym brzegu Dniepru doszło też do obniżenia ciśnienia wody w kranie.

Od poniedziałku w Kijowie zaczęła kursować kolej miejska, która łączy prawo- i lewobrzeżną część miasta. Dzięki temu mieszkańcy mają więcej możliwości dostania się do pracy lub do krewnych, bo w mieście nadal są przejezdne jedynie dwa mosty na Dnieprze - Darnycky i Północny. Metro nadal służy jako schron przeciwbombowy, a stacje naziemne są zamknięte. Przez te podziemne, znajdujące się w ścisłym śródmieściu, pociągi przejeżdżają, nie zatrzymując się i kursują średnio co czterdzieści minut. Wejść do metra pilnują wojskowi, którzy wpuszczają pasażerów jedynie po sprawdzeniu dowodów.

Nadal nie kursują trolejbusy. Linii tramwajowych na razie jest pięć i mają one skrócone trasy. Niektóre autobusy kursują także według skróconego rozkładu jazdy.

W poniedziałek po raz drugi w ciągu mijającego miesiąca została wymieniona powiewająca nad Kijowem największa w kraju ukraińska flaga o wymiarach 16 na 24 metry; poprzednia została zniszczona przez bardzo silny wiatr, który przez niemal trzy dni hulał w Kijowie.

W stolicy jest czynnych coraz więcej prywatnych przychodni, które przez ostatnie cztery tygodnie przede wszystkim przyjmowały rannych. W szpitalach publicznych zaczęto wykonywać planowe operacje. Otwiera się coraz więcej aptek, choć nie wszystko da się w nich kupić, bo wielu leków zwyczajnie brakuje.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska