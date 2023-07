Ukraina: W Kijowie wznowiło działalność Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH

Po kilkunastu miesiącach przerwy spowodowanej inwazją Rosji w Kijowie wznowiło w środę działalność Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Naszym zadaniem jest ułatwienie polskiemu biznesowi udziału w odbudowie Ukrainy – mówiono podczas uroczystości.

"Powrót Zagranicznego Biura Handlowego do Kijowa jest dowodem na to, że nie czekamy na dzień po (zakończeniu wojny - PAP), lecz już teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby wspierać polski biznes i polskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy" - oświadczyła pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie działało od 2018 r. W lutym ubiegłego roku, gdy rosyjskie wojska otwarcie zaatakowały Ukrainę, jego działalność przeniosła się do Warszawy.

"Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, wyjechaliśmy z naszą załogą do Warszawy, ale tam bardzo ciężko pracowaliśmy, przygotowując polski biznes do udziału w odbudowie Ukrainy. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii stworzyliśmy bazę podmiotów zainteresowanych współpracą z Ukrainą. Na dzień dzisiejszy mamy 2754 polskie spółki" - powiedział dyrektor kijowskiego Zagranicznego Biura Handlowego Karol Kubica.

Ocenił, że zainteresowanie polskiego biznesu działalnością na Ukrainie jest ogromne. "Nasze biuro istnieje po to, aby służyć polskim przedsiębiorcom, wspierać ich działania na rynku ukraińskim oraz pomagać w inwestowaniu na Ukrainie" - podkreślił.

Obecny na uroczystości minister w KPRM Michał Dworczyk ocenił, że ponowne otwarcie ZBH w Kijowie świadczy o tym, że Ukraina nie tylko skutecznie broni się w wojnie z Rosją, ale intensywnie myśli o dalszym rozwoju.

"Przyjmijcie państwo podziękowania za to, co robicie, i za tę obronę, która jest nie tylko obroną Ukrainy, ale również Polski i Europy. Przyjmijcie też słowa podziwu właśnie ze względu na to, w jaki sposób w tej dramatycznie trudnej sytuacji sobie radzicie. Na bieżąco jest naprawiana infrastruktura krytyczna, przygotowywane są plany odbudowy Ukrainy - to właśnie świadczy o tym, jak Ukraina żyje, rozwija się i planuje swoją przyszłość - i to jest godne najwyższego podziwu" - oświadczył Dworczyk.

Ołeksandra Azarchina, wiceminister ds. rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ukrainy podkreśliła, że otwarcie ZBH w Kijowie jest dla strony ukraińskiej pozytywnym sygnałem.

"Dziękujemy naszym polskim partnerom za to, że otwieracie tę agencję, co jest dla nas sygnałem i praktycznym instrumentem zaangażowania biznesu w odbudowę i rozwój naszych dwóch krajów" - powiedziała.

Z Kijowa Jarosław Junko