W poniedziałek w Kijowie wznowiono ruch "12" - tramwaju, który łączy historyczną dzielnicę Padół z Puszczą Wodycią.

Linia tramwajowa została uszkodzona w marcu w wyniku walk z rosyjskim agresorem. "Dwunastka" wpisała się w kijowską historiografię jeszcze w maju 1920 roku, gdy ppor. Wojska Polskiego Mirosław Olszewski wraz z kilkoma kolegami z plutonu wjechali do Kijowa tramwajem, dokonali rozeznania w terenie, wzięli do niewoli kilku bolszewików i wrócili tym tramwajem na swoje pozycje w Puszczy Wodyci. Dwa dni później pluton Olszewskiego wkroczył do Kijowa, a mieszkańcy miasta radośnie powitali Polaków.

To nie jedyna poniedziałkowa atrakcja przygotowana dla mieszkańców stolicy. Z samego rana przed kijowską Pocztą Główną ustawiła się długa kolejka osób, chcących nabyć nowy ukraiński znaczek, na którym widnieje napis "russkij wojennyj korabl DONE". Znaczki wydano w nakładzie 5 mln egzemplarzy. Poprzedni tego typu znaczek cieszył się ogromnym powodzeniem wśród Ukraińców. Do głównego urzędu pocztowego ustawiały się ogromne kolejki, a sklep internetowy kilkakrotnie stał się ofiarą hakerów.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska