Ukraina: W Kijowie zorganizowano demonstrację przypominającą o więzionych obrońcach Mariupola

Na Majdanie Niepodległości w centrum Kijowa zorganizowano w niedzielę demonstrację, której celem było przypomnienie o losie obrońców Mariupola, przebywających od 500 dni w niewoli rosyjskiej. Inicjatorami akcji byli krewni ukraińskich pograniczników wziętych do niewoli w Mariupolu.

Na manifestację przyszło około 200 osób - podał portal Suspilne, który podkreślił, że każda taka demonstracja jest "apelem do cywilizowanego świata, by nie zapominał o jeńcach ukraińskich".

Jedna z uczestniczek akcji Natalia Matwijczuk opowiedziała dziennikarzom historię swojego brata, Artema. Wstąpił on do straży granicznej "z potrzeby serca", bo "chciał żyć w wolnym kraju", ale wiedział, że "za to marzenie płaci się życiem". Natalia nie wyjaśniła, w jaki sposób jej brat trafił w ręce Rosjan, ale podkreśliła, że przebywa w niewoli już rok, trzy miesiące i 11 dni.

Inna kobieta, która się nie przedstawiła, powiedziała, że jej syn znajduje się w niewoli rosyjskiej. Zaznaczyła, że celem każdej takiej demonstracji jest zwrócenie uwagi świata na to, co dzieje się na Ukrainie, zakończenie wojny i powrót jeńców do domu.

Do niewoli rosyjskiej trafili w Mariupolu w maju 2022 roku wojskowi ukraińscy broniący zakładów metalurgicznych Azowstal. Po trzech miesiącach ciężkich walk obrońcom kombinatu nakazano złożenie broni. W marcu br. rodziny obrońców Azowstalu mówiły o niemal 2 tysiącach jeńców wciąż pozostających w rosyjskiej niewoli. Wśród obrońców Azowstalu byli żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej, pułku Azow (wchodzącego w skład gwardii narodowej Ukrainy) i funkcjonariusze straży granicznej.