Ukraina: W kraju zmarło już ponad 45 tys. osób zakażonych koronawirusem

Na Ukrainie zmarło już ponad 45 tys. osób zakażonych koronawirusem - wynika ze środowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. Liczba wykrytych infekcji od początku pandemii przekracza 2 miliony. Dwoma dawkami preparatu przeciwko Covid-19 zaszczepione są zaledwie 303 osoby.

Według środowych danych resortu zdrowia na Ukrainie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u ok. 2,09 mln osób, zarejestrowano 45 077 zgonów, a za wyzdrowiałych uznano ok. 1,7 mln pacjentów.

Minionej doby wykryto ok. 2,6 tys. infekcji, przy czym przeprowadzono ok. 30 tys. testów, w tym ok. 19 tys. metodą PCR. Na Ukrainie wtorek był dniem wolnym od pracy.

Tego dnia szczepionkę przeciwko Covid-19 podano w kraju około 3,5 tys. osobom. Łącznie od początku kampanii szczepień preparat otrzymało ok. 760 tys. osób, w tym drugą dawkę - 303 osoby.

Kraj podzielony jest na strefy bezpieczeństwa epidemicznego. Obecnie w czerwonej strefie, dla której przewidziane są najostrzejsze restrykcje, jest sześć regionów.

Kijów od 1 maja przeszedł ze strefy czerwonej do strefy żółtej: w zwykłym trybie działa transport publiczny (wcześniej mogli korzystać z niego tylko posiadacze przepustek), otwarte są centra handlowe, lokale gastronomiczne, siłownie itd.

Z badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii wynika, że zakażeń koronawirusem na Ukrainie może być ponad dwa razy więcej niż oficjalnie. Prawie co trzeci ankietowany stwierdził, że przeszedł już Covid-19.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska