Ukraina: W mieście Dniepr wykopano 600 mogił dla możliwych ofiar Covid-19

Na cmentarzach w mieście Dniepr, w środkowej Ukrainie, wykopano 600 mogił dla możliwych ofiar koronawirusa. Mer Borys Fiłatow oświadczył w środę na Facebooku, że Dniepr przygotowuje się na najgorsze i chce w ten sposób podkreślić powagę sytuacji.

"Do tych, do których nie dociera. Szykujemy się na najgorsze. Na terenie miejskich cmentarzy wykopano nie 400, a już 600 mogił dla możliwego pochówku zmarłych na koronawirusa" - napisał na Facebooku Fiłatow. Dodał, że do pochówku zakupiono tysiąc plastikowych worków. Zapowiedział też m.in., że na pogrzebach na 10 metrach kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba.

Wypowiedź Fiłatowa cytują m.in. internetowa gazeta "Ukraińska Prawda" i agencja Unian.

W Dnieprze od 16 marca do 2 kwietnia zbadano 57 osób pod kątem zakażenia koronawirusem - przekazała Nadija Salnyk, dyrektor miejscowego centrum pomocy sanitarno-medycznej, cytowana przez lokalny portal Nasze Misto. Łącznie potwierdzono pięć przypadków zachorowań na Covid-19, trzy osoby czekają na wynik badania - poinformowała.

Dniepr zamieszkuje około miliona ludzi.

Zgodnie z danymi przekazanymi w czwartek rano przez ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego w kraju potwierdzono 804 przypadki zakażenia koronawirusem. 20 zainfekowanych osób zmarło, a 13 uznano za wyleczone.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska