Ukraina: W niedzielę 14 korytarzy humanitarnych, m.in. do Mariupola

14 korytarzy humanitarnych, m.in. do obleganego przez siły rosyjskie Mariupola nad Morzem Azowskim, zaplanowano na niedzielę w Ukrainie – poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Telegramie.

Dostarczaniu pomocy humanitarnej z Zaporoża do Mariupola ma towarzyszyć rozminowywanie całej trasy przez Wasylówkę, Melitopol i Berdiańsk.

Konwój humanitarny z miasta Połohy w obwodzie zaporoskim ma dojechać do Zaporoża. Natomiast kolumna ewakuacyjna z Zaporoża po noclegu w wiosce Łuhowe ma ruszyć w odwrotną stronę.

Ze wsi Kozarowicze i Peremoha w obwodzie kijowskim pojedzie konwój humanitarny do Kijowa, z wioski Andriiwka oraz miast Makarów i Borodzianka w tym samym obwodzie do Żytomierza. Z wiosek Switylnia i Wełyka Dymerka również w obwodzie kijowskim konwój uda się do Browarów.

Z miasta Kreminna w obwodzie ługańskim konwój pojedzie do miasta Łyman, zaś z miast Rubiżne, Szczastia i Popasna oraz wioski Horske w tym samym obwodzie do Słowiańska.

Z miejsc docelowych w drogę powrotną mają ruszyć konwoje ewakuacyjne.