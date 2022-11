Ukraina: w obwodzie ługańskim armia Rosji poszukuje pustych domów, by zakwaterować w nich wojskowych

Na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy armia Rosji poszukuje pustych domów, by zakwaterować w nich wojskowych, którzy przybyli tam, by uzupełnić straty - pisze we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W miejscowości Nowoajdar rosyjscy żołnierze rozdają miejscowym mieszkańcom wezwania do stawienia się w tzw. administracji w celu sprawdzenia danych. W rzeczywistości wojsko chce w ten sposób zweryfikować informacje o pozostawionych przez mieszkańców domach - czytamy w porannym komunikacie.

Sztab informuje też o potwierdzeniu informacji o ukraińskim uderzeniu na rosyjskie siły w obwodzie ługańskim w ostatnich dniach. W miejscowości Miłuwatka ukraińskie wojsko zniszczyło sztab rosyjskiej jednostki. Wiadomo o 30 zabitych i ponad 20 rannych rosyjskich wojskowych.

Minionej doby ukraińska armia odparła ataki w obwodzie ługańskim i donieckim. Rosjanie prowadzą ofensywę na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim. Siły rosyjskie poprzedniego dnia przeprowadziły cztery ostrzały rakietowe i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. (https://tinyurl.com/ye28yevt)