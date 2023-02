Ukraina: W obwodzie ługańskim nauczyciele są zmuszani do przyjęcia paszportów Rosji

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy na terenach pod okupacją rosyjską nauczyciele są zmuszani do przyjmowania paszportów Rosji pod groźbą zwolnienia z pracy i do rezygnowania z obywatelstwa Ukrainy - podał we wtorek portal Kyiv Independent.

Kyiv Independent powołuje się na doniesienia portalu Centrum Sprzeciwu Narodowego, utworzonego przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej.

Wszyscy nauczyciele, którzy kontynuują pracę na terenach okupowanych zostali poinformowani, że zostaną zwolnieni, jeśli nie będą mieć paszportów Rosji. Nauczyciele muszą napisać też dokument o rezygnacji z obywatelstwa Ukrainy, mimo że posiadanie dwóch obywatelstw nie jest zabronione w prawie rosyjskim.

Zdecydowana większość obwodu ługańskiego, poza wąskim pasem terenu na zachodzie tego regionu, znajduje się obecnie pod okupacją rosyjską. Południowo-wschodnia część Ługańszczyzny wraz ze stolicą obwodu - Ługańskiem, znana jako samozwańcza Ługańska Republika Ludowa, pozostaje pod kontrolą Moskwy od 2014 roku.