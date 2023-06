Ukraina: W okupowanym Mariupolu Rosjanie wyrzucają z ocalałych domów właścicieli, jeżeli nie mogą udokumentować własności

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu przedstawiciele okupacyjnych władz wyrzucają z ocalałych domów i mieszkań ich prawowitych właścicieli, jeżeli ci nie potrafią udokumentować prawa do lokalu; w warunkach wojny to bardzo częste - poinformował we wtorek lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko w mediach społecznościowych.

"Mówiąc jaśniej, jeśli twoje dokumenty spłonęły, a w twoim mieszkaniu chcą zamieszkać cywilni lub wojskowi okupanci, to zostaniesz bez dachu nad głową. Po prostu - rzeczy na ulicę, ludzi na bruk" - napisał Andriuszczenko (https://tinyurl.com/7f3u8xks).

Wpisowi towarzyszy krótki, kilkusekundowy film, na którym widać dobytek wyłożony przed blokiem mieszkalnym i komentarz, że do jednego z mieszkań przyjechali oficerowie rosyjscy z nakazem podpisanym przez okupacyjnego mera miasta.

Mariupol leży w obwodzie Donieckim na wybrzeżu Morza Azowskiego, był przed wojną zamieszkany przez ponad 400 tys. mieszkańców. Na początku rosyjskiej inwazji miasto było intensywnie ostrzeliwane. Według szacunków ONZ 90 proc. bloków mieszkalnych w Mariupolu zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Od maja 2022 roku miasto jest pod rosyjską okupacją.